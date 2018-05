Diante de menos de mil pagantes, misto do Inter empata com o Aimoré

Em uma partida tecnicamente fraca e diante de menos de mil pagantes no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, o time misto do Inter saiu na frente, mas cedeu o empate por 1 a 1 ao Aimoré, neste domingo, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho.

Com o resultado, o Inter se manteve invicto no campeonato, foi a oito pontos. Já o Aimoré somou seu primeiro ponto no Gaúcho, passou o Cruzeiro-RS na classificação, mas ainda está na zona de rebaixamento, em 12.º lugar.

O jogo parecia que seria de alta intensidade, pois os dois gols saíram antes dos 15 minutos, mas o calor e a falta de entrosamento impediram o melhor futebol. Nem mesmo a torcida poderia empurrar, já que as arquibancadas do Cristo Rei estavam parcialmente interditadas e somente 900 ingressos foram colocados à venda.

Logo aos sete minutos, o jovem Aylon abriu o placar para o Inter após receber cruzamento da esquerda e cabecear para as redes. Cinco minutos depois, Mateus igualou para o Aimoré e deu números finais ao marcador.

Pelo Gaúcho, o Aimoré volta a campo no próximo domingo, às 17 horas, quando receberá o Glória. Já o próximo duelo do Inter é contra o Avaí, ás 19h30 de quarta, no Beira-Rio, pela segunda rodada da Copa Sul-Minas-Rio. No sábado, pelo Estadual, o time colorado encara o Cruzeiro-RS, também em casa.