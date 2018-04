Diante do Bayern, Simeone avisa: 'Vence a guerra quem usar melhor seus soldados'

O confronto entre Atlético de Madrid e Bayern de Munique, pelas semifinais da Liga dos Campeões, colocará frente a frente dois estilos bem diferentes de jogo. De um lado, a garra e a forte marcação do time espanhol. Do outro, o toque de bola e a criatividade extremamente ofensiva dos bávaros. Para o técnico do Atlético, Diego Simeone, não há dúvidas de que o Bayern tem mais opções, mas ele mesmo minimizou esta vantagem.

"O Bayern tem um treinador (Guardiola) e jogadores com uma proposta diferente dentro de seu jogo e isso potencializa o Bayern a um altíssimo nível. Mas nas guerras não ganham os que têm mais soldados, mas aqueles que os utilizam melhor", declarou nesta terça-feira.

A primeira partida deste confronto por uma vaga na decisão acontecerá nesta quarta-feira, quando o Atlético receberá o Bayern no Vicente Calderón. Na teoria, o favoritismo está do lado alemão, mas também estava do lado do Barcelona no confronto de quartas de final vencido pelos madrilenhos. Por isso, Simeone garantiu que só pensa no que acontecerá em campo.

"Não estamos pensando nesta situação de favoritismo. Só pensamos na grande oportunidade que temos. Agora é normal e lógico que os jornalistas se posicionem de um lado ou de outro, mas nós só estamos focados em ganhar", afirmou.

O próprio Simeone reconheceu a importância de um bom resultado em Madri para depois decidir a vaga em Munique, dia 4 de maio. "Imagino uma partida dura, com um técnico inovador dentro da mesma partida, com várias facetas ofensivas, com o Atlético tentando levar a partida para onde nos convém. Será um encontro importante para a eliminatória."