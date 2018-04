Diante do Goiás, Pato tem nova chance como titular

Relegar Pato tanto tempo à reserva foi um ônus que Tite carregou (e ainda carrega) por suas convicções de dar chance àquele que está melhor e de pensar mais no time, no coletivo, do que no individual. Foi dessa maneira que o treinador levou o time às conquistas como a do Mundial no ano passado. Se ele jamais foi questionado e pressionado para colocar o atacante em campo, por outro lado ouviu de muita gente no clube a pergunta: por que Alexandre Pato não é titular?

A justificativa foi a seguinte. Primeiro, Pato passou uma readaptação no retorno ao País. Ela foi rápida e o atacante logo virou titular, roubando a vaga de Emerson. Mas veio um susto: um desconforto muscular sofrido ainda na primeira fase da Libertadores, contra o Tijuana. Isso prejudicou a sequência do atacante, que perdeu espaço no time - foi campeão paulista com ele na reserva.

Esses altos e baixos custaram ao jogador a presença na Copa das Confederações, ficando fora da lista do técnico Luiz Felipe Scolari para defender a seleção brasileira na competição que acontece de 15 a 30 de junho. Pato não cobrou Tite, mas disse publicamente que poderia ter jogado mais.

A nova chance veio nesta quarta-feira, num Corinthians desfigurado, mas que tem equipe para ir ao Serra Dourada e conquistar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro (na estreia ficou no 1 a 1 contra o Botafogo).

Com Pato no lugar de Guerrero, como foi no treino de terça-feira, o time tende a ficar mais veloz, com mais força no contra-ataque. Também favorece essa postura a entrada do meia Douglas no lugar de Danilo, machucado.

Douglas prende menos o jogo, mas é o homem que pode, com um passe, deixar o atacante na cara do gol. É dessa maneira que o Corinthians espera vencer o jogo desta quarta-feira, ao invés de usar um pivô, como faz quando Guerrero joga enfiado na área.

O problema de Pato é que o Corinthians terá muitas mudanças para o jogo desta quarta-feira. Cinco titulares estão fora. Alessandro, Paulo André e Danilo se recuperam de lesão. Guerrero está gripado. E Paulinho foi para a seleção brasileira.

O substituto de Paulinho nesta quarta-feira, e até que ele volte da seleção, será Guilherme, que foi contratado no ano passado, junto à Portuguesa, e até agora teve poucas oportunidades no time. "Paulinho aparece muito no ataque, marca muitos gols, meu futebol é diferente, e eu prefiro ser conhecido como Guilherme", avisou.

Edenílson continua na lateral direita, no lugar de Alessandro, o que dá mais fôlego ao time no apoio ao ataque, embora ele não seja tão bom na marcação. Já o lateral-esquerdo Fábio Santos, com dores na panturrilha, vai atuar no sacrifício.

Outra mudança que pode acontecer é a entrada de Chicão no lugar de Paulo André. Essa troca obrigaria Gil, um dos destaques da defesa, a jogar pela esquerda e não pela direita como vinha atuando. "Não vejo problema, na França eu joguei muito pelo lado esquerdo", contou o jogador.