Dias já fala em prisão de Teixeira Se depender do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Futebol, senador Álvaro Dias (PSDB-PR), o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, tem motivos mais do que suficientes para estar hipertenso. Que a comissão não tem o poder de prender ninguém, todos já sabem. Mas neste sábado, em entrevista exclusiva ao Estado, o parlamentar aproveitou para mandar um recado apimentado ao cartola. "Não temos poder para prender, mas, certamente, podemos dar as chaves da cela ao carcereiro", disse Dias. Leia mais em O Estado de São Paulo: > Dias: "CPI pode dar a chave ao carcereiro" > Para Rebelo, Teixeira é "doente terminal" > Irregularidades aparecem de todos os lados