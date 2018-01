Dick Law convencido de que Hicks errou O texano Richard Law, ex-presidente de Hicks Muse no Brasil, despediu-se do presidente corintiano Alberto Dualib na noite de quinta-feira convencido de que foi vítima de uma série de equívocos do fundo de pensão norte-americano. Ele também desconfia de que foi "trapaceado" dentro de sua própria empresa ao não participar de uma reunião em Dallas, com os executivos americanos, há 20 dias. No seu lugar estava Flávio Maria, seu virtual substituto na Panamerican Sport Team, braço da Hicks que administra o futebol de Corinthians e Cruzeiro. Leia mais no Jornal da Tarde