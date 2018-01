Dida é a atração da seleção na França Que Ronaldinho Gaúcho que nada! O jogador da seleção brasileira que mais desperta a atenção dos franceses no momento é Dida. Duas semanas depois de defender três cobranças de pênalti e se tornar a maior figura do Milan na conquista do título da Liga dos Campeões da Europa, sobre a arqui-rival Juventus, o goleiro brasileiro desbancou o companheiro do Paris Saint-Germain no quesito "fama". Colaborou, é claro, o fato de a popularidade do meia-atacante não ser das mais altas. Os constantes desentendimentos com o treinador e ameaças de saída fazem a França olhá-lo com desconfiança. Leia mais no Estadão