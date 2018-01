Dida é eleito herói da vitória do Milan Eleito um dos heróis da vitória do Milan sobre o Ajax, por 1 a 0, na primeira rodada da Liga dos Campeões, o goleiro Dida foi destaque nos diários esportivos desta quarta-feira, na Itália. Os periódicos são unânimes em dizer que o brasileiro salvou a equipe em pelo menos três ocasiões. ?Ele justificou o nome (Nelson de Jesus Silva), e salvou o Milan?, publicou a "Gazzetta dello Sport". Já o ?Corriere dello Sport? chamou o goleiro de ?gigante de defesas milagrosas? e lembrou a atuação do arqueiro nos arremates de Van der Vaart, Ibrahimovic e Travelsi.