Dida é eleito o 4º melhor goleiro do mundo O brasileiro Dida, do Milan e titular do time de Parreira, foi eleito o 4º melhor goleiro do mundo no ano passado, segundo levantamento da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS). O vencedor foi o italiano Buffon, da Juventus e também da seleção da Itália, seguido pelo espanhol Iker Casillas e pelo alemão Oliver Kahn.