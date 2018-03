Dida fica mais um ano no Corinthians O Milan não irá mais utilizar o goleiro brasileiro Dida, como se cogitava, e decidiu prolongar por um ano seu empréstimo ao Corinthians. A informação foi divulgada neste domingo pela agência italiana Ansa. De acordo com a notícia, o clube italiano confirmou Christian Abbiati como titular na próxima temporada européia. Dida, que foi o reserva de Marcos na conquista do pentacampeonato da seleção brasileira, na Copa da Coréia/Japão, já defendeu o Corinthians no primeiro semestre, quando venceu a Copa do Brasil, que deu direito ao clube paulista de disputar a Libertadores da América de 2003, além do Torneio Rio-São Paulo. A informação ainda não foi confirmada pela diretoria do Corinthians.