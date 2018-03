Dida: "Foi como ganhar a Copa" O herói da conquista da Liga dos Campeões comemorou discretamente, como é o seu estilo, mas nesta quinta-feira revelou que a vitória sobre a Juventus foi o grande momento de sua carreira. "Foi uma emoção tão grande quanto a da conquista da Copa do Mundo no ano passado. A diferença é que desta vez eu fui titular", afirmou Dida, o goleiro do Milan. Leia mais no Jornal da Tarde