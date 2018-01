Dida inicia despedida do Corinthians Os quatro jogos pelas finais do Rio-São Paulo e pela Copa do Brasil devem ser os últimos do goleiro Dida pelo Corinthians. O seu altíssimo salário (R$ 240 mil mensais) e o sonho do jogador, que pretende retomar a sua carreira no Milan depois da Copa do Mundo, são os principais obstáculos à sua permanência no Parque São Jorge. Seu contrato termina em 30 de junho. O Corinthians sonha com Júlio César, do Flamengo, apesar de uma certa resistência do clube carioca, que não aceita incluir o seu goleiro como complemento de pagamento da dívida ainda do passe do atacante Edílson. Leia mais no Jornal da Tarde