Dida luta para poder jogar final Titular do Milan, Dida está lutando para poder se recuperar de contusão e participar da final da Liga dos Campeões da Europa, contra a Juventus, na próxima quarta-feira, em Manchester, Inglaterra. O goleiro brasileiro sofreu uma fissura no dedo da mão esquerda há três semanas e, desde então, tem sido substituído por Abbiati. Como ainda está usando uma proteção na mão, Dida só tem feito exercícios físicos. Mas ele espera poder voltar a treinar com bola até o final da semana para ter chances de jogar contra a Juventus. ?A Liga dos Campeões é muito importante para que uma lesão banal no dedo me impeça de jogar?, disse o goleiro brasileiro.