Dida pode ficar de fora da 1.ª partida contra o Manchester O goleiro brasileiro Dida, do Milan, corre o risco de ficar de fora do primeiro jogo das semifinais contra o Manchester United, pela Liga dos Campeões, ao sofrer uma recaída na lesão do ombro direito que sofreu há alguns meses. Dida sofreu uma contusão no ombro direito no domingo, na vitória do Milan por 3 a 1 sobre o Messina, pelo Campeonato Italiano, ao bater contra uma das traves quando tentava agarrar uma bola. O goleiro jogou toda a partida, mas na segunda-feira sentiu uma forte dor na região, o que o deixou longe dos treinos. Após realizar exames, os médicos confirmaram um problema no ombro direito, que há meses vem deixando o goleiro fora dos gramados. A equipe médica recomendou repouso durante 48 horas. Depois, Dida será novamente examinado para verificar o estado real do problema. O goleiro não jogará nesta quarta-feira contra o Ascoli, pelo Italiano, e é dúvida para as partidas contra o Cagliari, no sábado, e contra o Manchester United, na próxima semana.