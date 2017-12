Dida: promotor encerra investigação O Ministério Público de Milão encerrou nesta sexta-feira a investigação em torno do uso de passaporte português falso pelo goleiro Dida. O campeão do mundo foi acusado, dois anos atrás, de recorrer a documentação sem valor para atuar no Milan como comunitário. A primeira conseqüência, em 2001, foi suspensão por quatro meses, depois reduzida pela justiça esportiva. Agora, falta análise pela justiça comum. Na atual temporada, não há problema, porque o clube inscreveu o brasileiro como estrangeiro, para evitar novos contratempos.