Dida revive glória hoje em Manchester O goleiro Dida, do Milan, volta nesta quarta-feira ao estádio Old Trafford para enfrentar o Manchester United no jogo de ida das oitavas-de-final da Liga dos Campeões, às 16h45, com transmissão da ESPN Internacional. No mesmo estádio, dia 28 de maio de 2003, o brasileiro fez história garantindo o título da Liga dos Campeões ao defender três pênaltis na decisão contra a Juventus (Montero, Zalayeta e Trezeguet). "Sentirei uma emoção especial ao entrar nesse campo mágico. Espero que possamos jogar novamente uma boa partida." O Milan terá um desfalque importante: perdeu o atacante ucraniano Shevchenko, que fraturou um osso do rosto e deve ficar um mês sem jogar. O ataque deve ser formado por Crespo e Tomasson, uma vez que Inzaghi segue se recuperando de uma fratura na mão direita. O técnico Carlo Ancelotti ainda não decidiu se Serginho começa a partida ou entra Rui Costa. No Manchester, o técnico Alex Ferguson deve promover a volta do atacante holandês Van Nilsterooy, recuperado de uma lesão no calcanhar, nem que seja por alguns minutos. Rooney e Cristiano Ronaldo devem ser os titulares no ataque. Duelo - Em Barcelona, outro confronto de dois gigantes: o time catalão enfrenta o Chelsea, líder da Liga Inglesa e patrocinado pelo bilionário russo Roman Abramovich. Ronaldinho Gaúcho está otimista: "Quero ganhar a Liga dos Campeões e o Espanhol. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas nós estamos jogando bem." O Porto receberá a Inter de Milão. Diego, suspenso, não joga. Mas Luís Fabiano estará em campo. Na equipe italiana, o atacante Adriano está confirmado. O Werder Bremen, por sua vez, recebe o Lyon, do meia Juninho Pernambucano.