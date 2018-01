Dida se contunde e Doni joga quarta Doni será o goleiro do Corinthians na partida de volta da Copa do Brasil, contra o River, quarta-feira, no Pacaembu. O titular Dida está com o joelho direito inchado, decorrente de uma batida no final do jogo contra o América, sábado, no Rio. Doni foi acusado de ser o principal responsável pelo fato de o Corinthians ter de disputar a segunda partida contra o River, por ter falhado no gol marcado pelo adversário, quarta-feira passada, em Teresina. O placar de 2 a 0 garantia ao time paulista passagem à fase seguinte da competição, mas o jogo acabou 2 a 1. ?Não se trata de eu dar a volta por cima?, afirmou Doni, depois do treino coordenado pelo técnico Parreira nesta segunda-feira, no Parque São Jorge. ?Tudo o que tenho a fazer é manter o ritmo que vinha tendo até sofrer aquele gol. Já tirei proveito do lance.? O experiente Valdir de Moraes, ex-goleiro e membro da comissão técnica corintiana, lembrou que ?todo goleiro aprende com seus erros.? Doni contou que o grupo inteiro o apoiou. O médico do clube, Joaquim Grava, explicou que a contusão de Dida não é grave. ?Ele sofreu um trauma direto no joelho. Estou acostumado a esse tipo de contusão e a regressão até a hora do jogo é muito difícil.?