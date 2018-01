Dida será convocado para depor na CPI O relator da CPI da CBF/Nike, deputado Silvio Torres (PSDB-SP), disse agora há pouco que a comissão vai convocar para depor nos próximos dias o goleiro Dida, do Milan (Itália), que também é acusado de usar passaporte falso. Segundo o parlamentar, o documento irregular de Dida foi fornecido pelo empresário Edinho (ex-zagueiro do Fluminense e da seleção brasileira), o mesmo que forneceu passaporte falso para o atacante Alex, do Saint-Étienne (França).