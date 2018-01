Dida será homenageado em Alagoas O ex-jogador Edvaldo Alves Santa Rosa, o Dida, que morreu terça-feira no Rio, aos 68 anos, de insuficiência hepática e respiratória, será homenageado pelo Museu dos Esportes de Alagoas, que leva seu nome, com a apresentação de um vídeo com suas jogadas geniais e uma palestra sobre sua vida profissional. O corpo de Dida, que nasceu em Alagoas, foi sepultado nesta quarta-feira no Cemitério São João Batista, na capital carioca.