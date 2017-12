Dida tem treino puxado em dia de reservas no campo O goleiro Dida foi o único titular da seleção brasileira a treinar nesta segunda-feira, em um dia onde apenas os reservas foram a campo - os titulares ficaram no hotel fazendo exercícios na academia. Foi o primeiro treino no SSG 90 Stadion, nova sede do time até a próxima quinta-feira, quando volta a jogar, na última partida da primeira fase da Copa do Mundo, contra o Japão. Dida e o preparador de goleiros Wendell foram vistos conversando bastante. Já nos exercícios (tanto físicos quanto técnicos), o goleiro foi bastante exigido. A forte preparação, mesmo sendo no dia seguinte de uma partida, se justifica pelo fato de que o goleiro é um dos atletas que menos participam fisicamente de uma partida. Já os reservas tiveram que correr bastante. Primeiro porque realizaram um mini-coletivo em meio-campo; e segundo por um fato inusitado: no meio do treino o serviço de irrigação disparou, molhando a todos que estavam em campo. Quem foi mais esperto conseguiu fugir a tempo. Rapidamente o problema foi resolvido e o rachão voltou a ser disputado normalmente. Mesmo na beira do campo, o técnico Carlos Alberto Parreira apenas observou o que acontecia. Os auxiliares Jairo Leal (técnico) e Paulo Paixão (físico) é que comandaram o dia. Robinho, Fred e Gilberto Silva, que entraram em campo no jogo de domingo contra a Austrália, participaram normalmente. Robinho, por sinal, treinou bastante finalizações, junto com Cicinho. Já Ricardinho e Juninho Pernambucano ainda bateram faltas com Rogério Ceni e Júlio César se revezando. Agora, o time volta para a concentração e só treina na terça-feira à tarde (horário da Alemanha).