Didi: sonho era treinar a seleção Ao morrer, sábado último, no Rio, Didi era um homem tranqüilo, financeiramente independente, mas triste. O ex-meia-direita do Fluminense e do Botafogo, a quem o Brasil deve boa parte de suas glórias no futebol mundial, alimentava uma mágoa que não escondia dos mais íntimos: a de nunca ter sido treinador da seleção brasileira. Leia a íntegra no Estado