Diego admite favoritismo do Flamengo e avisa: 'Obrigação é nossa'

Enquanto o técnico Paulo César Carpegiani preferiu tratar a decisão da Taça Guanabara como equilibrada, o meia Diego admitiu o favoritismo do Flamengo diante do Boavista. Nesta sexta-feira, o jogador tratou como "obrigação" a conquista do primeiro turno diante do rival de menor expressão, em confronto que acontecerá no domingo, em Cariacica-ES.

"Sabemos que a obrigação é nossa. É dentro de campo que as coisas acontecem, mas estamos preparados para assumir a responsabilidade", declarou o meia, que também reconheceu a qualidade do Boavista. "Temos que respeitar a equipe deles, que não chegou até aqui à toa."

O Flamengo é o time a ser batido na decisão não só pela maior qualidade de seus jogadores, mas também pelo ótimo início de temporada que faz. Afinal, o time segue invicto em 2018, fruto do bom trabalho de Carpegiani e do novo esquema tático implementado pelo treinador.

"Carpegiani cobra mais marcação de quem não é defensor. Acho que a principal mudança é a mobilidade. É preciso muita movimentação, exige bastante da gente. Temos que tornar tudo o que fazemos automático. Estamos treinando diariamente para que possa estar cada vez mais sólido e claro", afirmou.

Outro ponto alto do trabalho de Carpegiani foi a condução da pré-temporada. E Diego exaltou a forma física com que chega para esta primeira decisão do ano. "Estou muito bem. Ano passado, não tive problema após a lesão. A temporada é desgastante e pode gerar queda de rendimento. Mas, no geral, acredito que foi positiva a pré-temporada."