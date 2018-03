Diego Aguirre agrada diretoria do São Paulo e é favorito para o lugar de Dorival

O uruguaio Diego Aguirre despontou nas últimas horas como a principal opção do São Paulo para substituir Dorival Junior no comando técnico do time. Com passagens por Internacional e Atlético-MG, Aguirre está sem clube desde que deixou o San Lorenzo em setembro do ano passado.

+ Demitido, Dorival agradece lealdade no São Paulo e garante: 'Não faltou dedicação'

O Estado apurou que o nome de Aguirre agrada principalmente os comandantes do futebol tricolor, o executivo Raí e o coordenador Ricardo Rocha. O uruguaio foi indicação do superintendente de relações institucionais do clube, Diego Lugano.

Em coletiva no CT da Barra Funda nesta sexta, Raí não confirmou o nome do provável novo treinador, mas revelou que as negociações já estão avançadas. De acordo com o executivo, o clube busca um treinador com perfil similar ao de André Jardine, técnico da base que assume o comando do time interinamente enquanto o novo comandante não chega.

"A negociação está avançada com o novo treinador e com sua comissão técnica, e a previsão é de fecharmos em poucos dias. O perfil que buscamos é de alguém como o Jardine. Com experiência, postura e que estabeleça um padrão de jogo ao time", disse Raí.

Apesar de ser unanimidade no comando do futebol tricolor, Aguirre ainda não é unanimidade dos corredores do Morumbi, onde conselheiros tentam convencer a diretoria a apostar em outros nomes, como Leonardo e Paulo Autuori, como apurou o Estado. Uma ala de apoiadores do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva também vê com bons olhos uma possível contratação de Abel Braga, hoje no Fluminense.

Vanderlei Luxemburgo, já pedido pela torcida em protesto há mais de duas semanas, também vem sendo cogitado, mas há bastante resistência em relação a seu nome no Morumbi.