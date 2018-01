Diego Aguirre chega ao Atlético-MG e diz que 'precisava' voltar ao Brasil

"Eu tive propostas de clubes importantes, mas em nenhuma eu senti a decisão e a convicção que o presidente me transmitiu", disse o treinador, que também chegou a ser especulado pelo São Paulo e chegou a ter seu nome ligado ao Cruzeiro.

Técnico que levou o Internacional ao título do Campeonato Gaúcho e à semifinal da Copa Libertadores, Aguirre estava sem clube desde que deixou o Beira-Rio, no início do agosto. O uruguaio aproveitou para se reciclar e fez estágio com Diego Simeone, no Atlético de Madrid. Agora, quer convencer no futebol brasileiro.

"Eu fui para a Europa, já tinha planejado visitar o Atlético de Madrid, onde o preparador é uruguaio e nosso amigo. Tivemos a possibilidade de conviver com o Simeone mais de uma semana. Vi coisas que me ajudaram a trocar experiências. Foi bom para mim. Voltar ao Brasil é algo que queria muito. Precisava desta oportunidade", afirmou.

Junto com Diego Aguirre chega ao Atlético o agora ex-preparador físico Carlinhos Neves. O profissional, que deixou o clube no fim de 2014, para trabalhar no Shandong Luneng, deixa a China junto com Cuca. Na próxima temporada, entretanto, ele será coordenador técnico, na comissão permanente do clube.