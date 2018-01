Diego Aguirre é demitido do comando do Internacional

Às vésperas do Gre-Nal, marcado para este domingo, na Arena Grêmio, a diretoria do Inter surpreendeu nesta quinta-feira ao anunciar a demissão do técnico Diego Aguirre. O treinador acabou não resistindo no cargo após amargar a eliminação na semifinal da Copa Libertadores, diante do Tigres, há duas semanas, e caiu após dois empates seguidos por 0 a 0 (contra Ponte Preta), em Campinas, e Chapecoense, no Beira-Rio, nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

O uruguaio estava no comando da equipe colorada desde o final do ano passado, quando assinou contrato para dirigir o time por uma temporada. Porém, ficou no cargo por pouco mais de sete meses, depois de ter sido contestado internamente por seus métodos de trabalho, caracterizado principalmente pelo rodízio de jogadores que costumava promover na equipe entre uma partida e outra.

Por meio de uma curta nota publicada em seu site oficial, o Internacional comunicou que Aguirre e sua comissão técnica estão sendo desligados do time, assim como confirmou que o auxiliar Odair Hellmann assumirá interinamente o comando da equipe. No início da tarde desta quinta, o vice-presidente de futebol Carlos Pellegrini concederá uma entrevista coletiva, na sala de imprensa do Parque Gigante, para dar maiores detalhes sobre a demissão do técnico uruguaio.

Sob o comando do Inter, Aguirre se sagrou campeão gaúcho, derrotando justamente o Grêmio na decisão estadual, e esteve à frente da equipe por 48 jogos, nos quais acumulou 24 vitórias, 15 empates e nove derrotas, o que resultou em um aproveitamento de 60,4%. Agora sem Aguirre, o Inter enfrentará o seu arquirrival neste domingo, às 18h30, com o objetivo de deixar a décima posição do Campeonato Brasileiro, no qual a equipe contabiliza 21 pontos, frutos de uma campanha de cinco vitórias, seis empates e cinco derrotas.