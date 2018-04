Diego Aguirre elogia a personalidade do Atlético-MG em empate na Argentina O empate sem gols do Atlético Mineiro com o Racing, nesta quarta-feira, na Argentina, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, foi muito comemorado por todos no clube brasileiro. O técnico Diego Aguirre foi só elogios para a personalidade mostrada pelos jogadores no estádio El Cilindro, em Buenos Aires.