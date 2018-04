Diego Aguirre mostra descontentamento com empate do São Paulo em Fortaleza

Depois de criticar a atuação do time na eliminação da Copa do Brasil diante do Atlético Paranaense, no meio de semana, o técnico uruguaio Diego Aguirre voltou a se decepcionar neste domingo, após o empate sem gols do São Paulo contra o Ceará, em Fortaleza, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Com um a menos, Fluminense segura pressão e derrota o Cruzeiro no Maracanã

+ Atlético-MG conta com oportunismo de Ricardo Oliveira para bater o Vitória em BH

"Eu esperava um time com maior criatividade, com intensidade para atacar. Tínhamos Cueva, Nenê... Busquei opções, mudei o time pois a intenção é de sempre buscar as vitórias, dentro ou fora de casa. Eu não estou contente com o empate", afirmou em entrevista coletiva após o jogo, na Arena Castelão.

Mesmo assim, o treinador destacou a participação do estreante Everton no jogo. "Ele teve só um dia de treino com o grupo. Trata-se de um jogador de grande qualidade técnica. Será um reforço espetacular. Precisa de tempo para adquirir a melhor forma e entrosamento com os demais jogadores".

Questionado sobre o meia-atacante Diego Souza, ausente no jogo desta domingo, Diego Aguirre foi político. "É um patrimônio do São Paulo. Conto com o Diego Souza. Ele faz parte do grupo. Preciso saber qual a intenção do jogador", afirmou.