Diego Alves participa de treino com bola e fica mais próximo de retorno ao Fla

O goleiro Diego Alves demonstrou nesta terça-feira estar recuperado da lesão na clavícula direita sofrida em novembro do ano passado. O jogador realizou um trabalho que envolveu quedas durante treino técnico do Flamengo na Gávea.

A expectativa é que ele esteja apto para enfrentar o River Plate no dia 28, na estreia do time carioca na Libertadores. Quem também participou normalmente das atividades foi o recém-contratado Júlio César.

Enquanto os dois recuperam a forma física, o titular do gol do Flamengo continua sendo César. É ele quem estará em campo no duelo deste sábado, contra o Botafogo, pela semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

DE OLHO NA SEMI - O restante do elenco participou nesta terça-feira de uma atividade comandada pelo técnico Paulo César Carpegiani que priorizou a posse de bola e a precisão na troca de passes.

O atacante Lucas Paquetá concedeu entrevista após o final do treino e comentou sobre uma possível disputa por posição com o recém-contratado Henrique Dourado. O jogador minimizou o fato de ter menos experiência do que o novo reforço do time rubro-negro.

"Independentemente da idade, somos todos atletas. Temos a responsabilidade no mesmo peso. Não importa quem entre em campo. O importante é seguir o que o professor Paulo tem nos orientado a fazer", comentou.