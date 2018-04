Diego Alves prega seriedade contra Paraná pela Copa da Primeira Liga

O goleiro Diego Alves ressaltou nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, que o Flamengo vai encarar a partida de quarta diante do Paraná, em Cariacica, pelas quartas de final da Copa da Primeira Liga, com seriedade, apesar da opção do técnico colombiano Reinaldo Rueda de utilizar um time misto no duelo.

O jogador afirmou, em entrevista coletiva no CT Ninho do Urubu, que a competição, apontada por muitos torcedores como menos importante no calendário nacional, pode ser uma oportunidade para que atletas pouco aproveitados no elenco mostrem suas qualidades ou ganhem ritmo de jogo.

"Nós encaramos essa competição com muita seriedade. Ninguém gosta de perder, de se acomodar. Todos os jogadores que têm a oportunidade de jogar nessas partidas terão a chance de aparecer e mostrar que podem vestir a camisa do Flamengo. Não menosprezando nenhum time, mas sabendo que o calendário é apertado, temos a consciência de querer ser campeões", frisou o goleiro.

Diego Alves, de 32 anos, que não foi relacionado por Rueda para o confronto diante do time paranaense, revelou também que já conseguiu superar o período crítico de adaptação no retorno ao futebol brasileiro após cerca de uma década atuando na Europa - o jogador foi contratado junto ao Valência, da Espanha, no mês passado.

"Me encontro muito melhor do que quando cheguei, depois de dez anos jogando um futebol um pouco diferente. É normal esse tempo de adaptação, mas hoje me encontro muito bem. Nesses meses que estou aqui, consegui adquirir a parte física, ganhar massa magra e me adaptar ao estilo de jogo e aos jogadores. É um processo que pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas é normal partindo de um jogador que ficou tento tempo lá fora", explicou Diego Alves.

A delegação do Flamengo embarcou para o Espírito Santo nesta terça. O time titular no embate contra o Paraná deverá ter a seguinte formação: Alex Muralha; Klebinho, Léo, Rafael Vaz e Maldini (Thuler); Márcio Araújo, Rômulo e Éverton Ribeiro; Geuvânio, Vinicius Júnior e Felipe Vizeu.

A classificação para a fase semifinal da competição será definida em confronto único. Em caso de empate, a decisão da vaga será por disputa de pênaltis. O vencedor jogará no próximo sábado contra o ganhador da eliminatória entre Internacional e Atlético Mineiro.