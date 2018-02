Diego Alves treina entre os titulares, mas ainda deve desfalcar Fla na decisão

O técnico Paulo César Carpegiani indicou nesta quinta-feira que o goleiro Diego Alves ainda não voltará ao Flamengo no duelo contra o Boavista, domingo, pela decisão da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

+ Confira a tabela da Taça Guanabara

Diego Alves participou de parte da atividade desta quinta entre os titulares e demonstrou estar recuperado da lesão na clavícula, sofrida em novembro do ano passado em jogo da Copa Sul-Americana. No entanto, o treinador disse que a decisão está nas mãos do treinador de goleiros, Rogério Maia, e que o mais provável é que volte depois da próxima semana.

"Quem escala é o treinador de goleiros. Tenho total confiança nele. O Rogério (Maia) sabe quando o Diego Alves estará pronto para retornar. Não sabemos se será na quarta, ou domingo. Se ele acha que o momento é esse, é um problema interno dele."

Carpegiani também precisou responder sobre a polêmica do último final de semana, a comemoração do gol de Vinícius Júnior na vitória do Flamengo sobre o Botafogo por 3 a 1 na semifinal da Taça Guanabara. O atacante do time rubro-negro saiu para a arquibancada e fez o gesto do chororô.

"O menino fez aquilo, mas foi comemorar na nossa torcida. Infelizmente, estava ali o banco do adversário. Se o Botafogo tomou essa medida, não cabe a mim julgar. Peço aos meus jogadores respeito ao adversário", afirmou.