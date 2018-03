Diego atrai mais atenção que "veteranos" Quem é Diego? Essa é a pergunta mais ouvida no São Paulo. O atacante de 18 anos entrou em duas partidas, fez um gol no Maracanã e começará a partida de hoje contra o Atlético Paranaense. Ele roubou a atenção da mídia. Rogério Ceni, Ricardinho e Luís Fabiano viraram coadjuvantes nos últimos dias. Diego já se transformou em celebridade em Santa Bárbara d?Oeste, cidade em que nasceu e cresceu. Há, porém, pouco de conto de fadas e muito sofrimento na vida do menino. Leia mais no Jornal da Tarde