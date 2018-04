Diego brilha e Juventus avança na Copa da Itália

A Juventus vinha de três derrotas seguidas no Campeonato Italiano, após uma eliminação precoce na Liga dos Campeões. Os fracos resultados tiraram o time da vice-liderança da competição nacional e aumentaram a cobrança sobre o treinador.

No entanto, Ciro Ferrara contou com o brilho de Diego para afastar as ameaças sobre seu emprego. O brasileiro marcou o primeiro gol do time, aos 24 minutos de jogo - pouco antes Del Piero teve um gol anulado, por impedimento.

E, no segundo tempo, contribuiu com os outros dois gols dos anfitriões. Aos 32, começou a jogada que originou gol marcado por Del Piero. Cinco minutos depois, o meia sofreu falta na área - Contini foi expulso. E o mesmo Del Piero mandou para as redes na cobrança de pênalti.

Com a vitória, a Juventus garantiu vaga nas quartas de final, quando terá pela frente a Inter de Milão, líder do Campeonato Italiano. O time milanês se classificou ao vencer o Livorno no mês passado.

Mais cedo nesta quarta, o Catania derrotou o Genoa por 2 a 1, com dois gols de Plasmati, e também avançou na competição. Na próxima fase, enfrentará a Roma, que eliminou o Triestina, da Segunda Divisão.