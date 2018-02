Diego Cavalieri rescinde com o Fluminense e deve atuar em clube inglês

O Fluminense acertou a rescisão contratual do goleiro Diego Cavalieri. As partes conversavam sobre um acordo para encerrar o vínculo desde o ano passado e definiram a situação nesta sexta-feira. A tendência é que o goleiro, agora, volte para o futebol inglês, para atuar no Crystal Palace.

+ Flamengo fecha treino e esconde escalação para pegar o Fluminense

Por mais que Cavalieri não confirme, parte da imprensa inglesa dá como certa a chegada do goleiro. Se isso acontecer, ele disputará posição com os experientes Speroni, de 38 anos, e Hennessey, de 31, para ser titular do gol do Crystal Palace, 15.º colocado do Campeonato Inglês, com 27 pontos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cavalieri foi dispensado pelo Fluminense no fim do ano passado, mas entrou na Justiça contra o clube para reclamar de salários atrasados, o que impediu a rescisão de seu contrato. A tendência é que as partes tenham chegado a um acordo, permitindo o encerramento do vínculo nesta sexta.

O jogador atuou por sete anos com a camisa do Fluminense e viveu grandes momentos, como a conquista do Campeonato Brasileiro de 2012. Nos últimos tempos, no entanto, oscilou demais e chegou a perder a titularidade no ano passado. Ao ser informado de sua dispensa, Cavalieri reclamou publicamente do comportamento da diretoria tricolor na condução do caso.

Livre, ele deve voltar para a Inglaterra, onde jogou de 2008 a 2010 com a camisa do Liverpool, sem destaque. O goleiro de 35 anos ainda acumula passagens por Palmeiras, onde foi formado, e Cesena, da Itália.