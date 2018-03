Diego chega atrasado e é castigado por Leão Diego chegou 19 minutos atrasado no treinamento da manhã de hoje no CT Rei Pelé. Como era reincidente (fez o mesmo na sexta-feira à tarde), Leão não o perdoou. "O Diego devia estar com sono, mandei ele voltar para casa dormir", disse o técnico no final do coletivo. O jogador, suspenso do compromisso de amanhã contra o Criciúma por cartões amarelos, vai treinar sozinho hoje à tarde. Diego fará o mesmo amanhã e segunda em dose dupla. "Na segunda, será em dois períodos", informou o treinador. Vale destacar que o Santos só volta de Santa Catarina na segunda-feira e aos treinamentos na terça-feira.