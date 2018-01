Diego confia na volta da boa fase O meia Diego nem pensa em jogar pelo empate, resultado que garante a vaga para o Santos nas quartas-de-final da Sul-Americana, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, diante do São Caetano. ?É perigoso isso, precisamos entrar em campo para vencer, com todo respeito com a rápida equipe do Santo Caetano." Ele admitiu que seu time caiu de produção nas últimas partidas, mas que isso é um problema passageiro. ?A vontade de ganhar, de voltar a ser o primeiro no Brasil interferiu um pouco e nós acabamos tendo atitudes erradas." Vencer, para Diego, é o melhor remédio. ?Vamos procurar voltar a ganhar que, com certeza, esses problemas serão resolvidos." E a vitória pode ter também uma outra função além de classificar a equipe para a próxima fase. ?Uma boa partida e um resultado positivo contra o São Caetano vai nos dar confiança para o clássico contra o São Paulo", comentou o meia. ?Oito pontos atrás do Cruzeiro incomoda e vamos procurar mostrar o bom futebol de algumas partidas atrás." Diego lembrou que sua primeira função é armar as jogadas e se possível fazer os gols. ?Realmente o ataque não tem feito muitos gols, mas esse não é o motivo das derrotas porque quando perde, todo mundo perde; vamos procurar fazer nossa parte e esperar mais gols dos atacantes." Robinho também espera mais gols por parte de seu setor. ?Às vezes tem faltado sorte, outras falta de tranqüilidade nas finalizações", disse ele, destacando que as oportunidades continuam sendo criadas. ?Então, o segredo é não se precipitar, é ter calma na hora de chutar para fazer a coisa certa."