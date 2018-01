Diego confirma saída do Fluminense O meia Diego, do Fluminense, afirmou nesta sexta-feira que já acertou sua transferência para o Benfica, de Portugal. Em entrevista a um jornal de Lisboa, o jogador revelou que assinou um contrato de cinco anos com a equipe portuguesa. ?Assinei há quinze dias?, disse o brasileiro. Diego está com a seleção brasileira Sub-20 na Holanda, onde disputa o Mundial da categoria. O Brasil já disputou duas partidas - empate sem gols com a Nigéria e vitória sobre a Suíça por 1 a 0 - e precisa apenas vencer a Coréia do Sul, neste sábado, para se classificar às oitavas-de-final. Com a abertura do mercado europeu, o clube de Laranjeiras corre risco de um desmanche. Além da saída de Diego, Antônio Carlos foi para o Ajaccio, da França. Gabriel está negociando com o Bétis-ESP, Tuta para o Japão e Preto Casagrande também pode sair. Até mesmo o técnico Abel Braga teria recebido convite para dirigir o Marítimos, de Portugal.