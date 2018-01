Diego conquista as fãs de Kaká O meia Diego tirou definitivamente de Kaká o posto de queridinho da torcida feminina. Foi gritante a preferência das fãs pelo jogador do Santos, durante a permanência da seleção na Granja Comary, a concentração da seleção brasileira na cidade serrana de Teresópolis. Nesta quinta-feira, elas deixaram claro para que lado penderam. Houve até musiquinhas ousadas para manifestar o apreço por Diego. Agarradas ao alambrado que separa a área de treinamento do restante da Granja, estudantes de escolas públicas de Teresópolis imploravam por uma aproximação de Diego e exigiam de Carlos Alberto Parreira que desse uma vaga no time principal ao caçula. ?Parreira, como é que é, o Diego é titular ou não é?" foi apenas uma das manifestações do novo fã-clube. Tímido, ele só acenou para as admiradoras. Enquanto isso, Kaká era pouco lembrado e parecia indiferente à perda do status. ?Fico feliz com a tietagem, mas não tem competição nenhuma com o Diego." O atleta do Santos desinibiu-se depois, diante de tantas perguntas sobre o sucesso com as adolescentes de Teresópolis. Primeiro, disse que estava na seleção somente para jogar futebol e que não dava atenção para outras coisas. Rapidamente, mandou uma mensagem a Kaká. ?Também não entro nessa disputa com ele, embora eu seja mais bonito mesmo." Diego negou que se sentisse mais envaidecido com a torcida particular e teve um acesso de riso quando um repórter lembrou declaração concedida na véspera pelo lateral Roberto Carlos, que postulava para si o título de o mais belo da seleção. ?O Roberto é um brincalhão. Só pode ser isso." Milene - A mulher do atacante Ronaldo participou apenas 10 minutos do jogo-treino da seleção feminina contra o juvenil masculino do CFZ, nesta quinta-feira à tarde na Granja Comary. A seleção perdeu por 3 a 0. Ela não esteve bem. Na próxima semana, o técnico Paulo Gonçalves vai ter de cortar seis das 26 convocadas para disputa do Campeonato Mundial, nos Estados Unidos. Do alambrado da Granja Comary, Gonçalves teve de ouvir algumas piadinhas do público. ?Põe o Ronaldo no lugar da Milene, que o time funciona"" pediu um gaiato.