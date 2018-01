Diego Costa decide e líder Chelsea fatura 11ª vitória seguida no Inglês

Com gol decisivo de Diego Costa, o Chelsea chegou a sua 11ª vitória consecutiva no Campeonato Inglês neste sábado. Fora de casa, o time londrino derrotou o Crystal Palace por 1 a 0 e disparou na liderança da tabela.

O triunfo deixou o Chelsea com vantagem de nove pontos sobre Liverpool e Arsenal, empatados com 40 cada. O líder tem agora 43. E agora torce contra os rivais, que não entram em campo neste sábado. O Liverpool só jogará na segunda, em clássico com o Everton. O Arsenal visitará o Manchester City no domingo.

O único gol da partida saiu no fim do primeiro tempo. Aos 43 minutos, Azpilicueta levantou na área e o brasileiro naturalizado espanhol escorou de cabeça para as redes, deslocando o goleiro Hennessey. Foi seu 13º gol, isolando-se na artilharia do Inglês - Alexis Sánchez, com 12, vem logo atrás e ainda jogará pelo Arsenal na rodada.

Depois de abrir vantagem no fim da etapa inicial, o Chelsea reduziu o ritmo no segundo tempo. Mesmo assim, teve boas chances para ampliar o placar, principalmente em lances de Marcos Alonso and N'Golo Kante. Hennessey mostrou trabalho e evitou o segundo gol dos visitantes. Alonso chegou a carimbar o travessão.

Com o revés, o Crystal Palace segue em queda na classificação do Inglês. O time estacionou nos 15 pontos após acumular a oitava derrota nos últimos 11 jogos. Está agora no 16º lugar, perto da beira da zona de rebaixamento.