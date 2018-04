Diego Costa é apontado como o melhor jogador do Campeonato Espanhol

SÃO PAULO - A grande fase do atacante do Atlético de Madrid, Diego Costa, foi reconhecida pelos leitores do jornal esportivo Marca. O brasileiro foi eleito o melhor jogador do primeiro turno do Campeonato Espanhol. Neymar ficou na quinta colocação. O jornal espanhol não incluiu Messi entre as opções.

Diego Costa teve mais de quatro mil indicações, de um total de 8.006 votos (53,8%). Cristiano Ronaldo foi o segundo mais lembrado, com 28,8% dos votos. Antoine Griezmann, da Real Sociedad, ficou em terceiro, com 660 votos (8,2%). O meia Koke, do Atlético de Madrid, terminou a enquete na quarta posição - o jogador recebeu 310 votos.

Neymar, por sua vez, teve 271 indicações (3,4% do total). O companheiro de Barcelona, Cesc Fabregas, fecha a lista do periódico espanhol, com 159 indicações (2%). O time catalão tem 49 pontos no Espanhol e divide a liderança do torneio com o Atlético de Madrid. No último sábado, as equipes empataram sem gols no Estádio Vicente Calderón.

Diego Costa é chamado de "jogador do momento" pelos espanhóis. O atacante ocupa o segundo lugar entre os artilheiros do campeonato, com 19 gols em 19 jogos. Cristiano Ronaldo fez 20 em 18 partidas. Griezmann foi às redes em 12 oportunidades. Já Messi disputou 12 jogos e marcou oito gols.