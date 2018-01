Diego Costa é apresentado no Atlético de Madrid: 'Estou cansado de treinar'

A despedida do Atlético de Madrid de 2017 foi com festa e expectativa para o futuro. Neste domingo, em evento realizado no seu estádio, o clube apresentou o atacante Diego Costa e o meia-atacante Vitolo como seus reforços para a segunda metade da temporada. E a presença dos jogadores atraiu 25 mil pessoas ao Wanda Metropolitano.

Em longa inatividade, pois não atua desde o fim da temporada passada, quando deixou o Chelsea de modo conflituoso, Diego Costa assegurou que já está pronto para atuar pelo time espanhol. "Eu estou esperando por isso há muito tempo. Estou cansado de treinar, eu quero jogar", afirmou o brasileiro naturalizado espanhol.

No Atlético de Madrid, Diego Costa voltará a trabalhar com o técnico Diego Simeone. Juntos, e com muitos gols do atacante, eles levaram o time ao título do Campeonato Espanhol em 2014 e também à final da Liga dos Campeões da Europa.

Campeão inglês na última temporada pelo Chelsea, Diego Costa foi afastado do time após desentendimento com o técnico Antonio Conte. O time londrino e o Atlético chegaram a um acordo em setembro sobre transferência do centroavante.

"Agradeço de coração o esforço do clube para estar aqui. Estou ansioso para jogar e ajudar a equipe", afirmou Diego Costa, que utilizará a camisa de número 18 nessa nova passagem pelo clube de Madri.

Diego Costa e Vitolo não podem jogar pelo Atlético até janeiro, quando a suspensão para a inscrição de jogadores expirar. A pena foi imposta pela Fifa em razão do descumprimento de regras envolvendo a contratação de atletas menores de idade. "Me sinto orgulhoso de poder fazer parte de um clube tão grande, uma das melhores equipes da Europa", declarou Vitolo.

O Atlético de Madrid vai virar o ano em segundo lugar no Campeonato Espanhol, a nove pontos do líder Barcelona. O time vai visitar o Lleida para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Rei na próxima quarta-feira e depois receberá o Getafe pelo Campeonato Espanhol no sábado.