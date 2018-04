Diego Costa encerra jejum e Atlético de Madrid assume liderança provisória

MADRI - Acabou neste domingo o jejum de gols de Diego Costa. Brasileiro naturalizado espanhol, que não marcava desde 21 de dezembro, voltou a balançar as redes ao completar cruzamento rasteiro de Filipe Luis e fazer o quarto do Atlético de Madrid na vitória por 4 a 2 sobre o Rayo Vallecano, na casa do rival, pela 21.ª rodada do Campeonato Espanhol, nesta tarde.

Com o resultado, o Atlético de Madrid ocupa provisoriamente a liderança da competição, ultrapassando o Real Madrid, que havia assumido o posto ao ganhar do Granada no sábado. Agora o Atlético tem 54 pontos, o Real 54 e o Barcelona 51. Mas o time catalão entra em campo na sequência, para pegar o Málaga, e pula para o primeiro lugar em caso de vitória simples.

Jogando na casa do Rayo, o time de Diego Simeone abriu o placar logo aos 8 minutos, com David Villa. Na jogada, ele roubou bola na meia-lua, Diego Costa recebeu e devolveu para o centroavante mandar para as redes.

Aos 30, jogada mortífera do Atlético, que roubou a bola na defesa e saiu em contra-ataque. Logo a bola chegou para Diego Costa, que tocou para Sosa fazer. Mas o argentino também foi solidário e rolou para Turan empurrar para o gol vazio.

Ainda no primeiro tempo, aos 40, Viera descontou numa bela triangulação do ataque do Rayo. Mas, aos 44, o Atlético fez o terceiro, com Saúl, contra, de cabeça, após falta batida na área. Diego Costa anotou o quarto e Larrivey descontou pelo alto.