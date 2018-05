Diego Costa marca no fim e Chelsea busca empate com o United

Com um gol do atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa aos 45 minutos do segundo tempo, o Chelsea conseguiu empatar com o Manchester United por 1 a 1 neste domingo, no estádio Stamford bridge, em Londres, pela 25.ª rodada do Campeonato Inglês.

O resultado é ruim para as duas equipes. Os anfitriões continuam mais próximos da zona de rebaixamento do que de uma vaga para a Liga dos Campeões da Europa - ocupam o 13.º lugar com 30 pontos, a sete da degola. O Manchester United desperdiçou a chance de encostar no Manchester City e continua na quinta colocação, com 41 pontos, a seis do rival da mesma cidade, que está em quarto.

A partida contou com a presença do atacante brasileiro Alexandre Pato nas tribunas. Ainda sem condições de atuar, o ex-jogador de São Paulo e Corinthians assistiu ao duelo junto com a namorada Fiorella Mattheis.

Em campo, as duas equipes fizeram um jogo bastante movimentado e os goleiros Courtois e De Gea tiveram grande atuação, evitando que houvesse mais gols. A bola só balançou as redes no segundo tempo. O Chelsea desceu para o intervalo reclamando de um pênalti não marcado. Aos 45 minutos, o zagueiro John Terry finalizou de dentro da área e a bola bateu no braço do lateral Daley Blind. O árbitro mandou o jogo seguir.

O segundo tempo continuou equilibrado e o Manchester United abriu o marcador aos 15 minutos. Borthwick-Jackson cruzou da esquerda, Rooney ajeitou, Jesse Lingard recebeu de costas para a zaga, girou e acertou o ângulo para fazer um belo gol.

O Chelsea partiu para cima e procurava o tempo todo Diego Costa na área. O centroavante brasileiro naturalizado espanhol tentava de todas as maneiras. Cabeceou por cima um cruzamento de William da direita. Depois chutou em cima da zaga uma bola que recebeu na esquerda.

Somente no último minuto do tempo regulamentar é que conseguiu igualar a partida. Cesc Fábregas deu belo lançamento para o centroavante, Diego Costa invadiu a área, ganhou a disputa com o zagueiro, passou pelo goleiro De Gea e mandou para as redes.

As duas equipes voltam a campo no sábado pelo Campeonato Inglês. O Chelsea recebe o Newcastle, um adversário direto contra o rebaixamento, pois ocupa o 17.º lugar com 24 pontos. O Manchester United visita o Sunderland, penúltimo colocado na tabela de classificação com 20 pontos.