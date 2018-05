Diego Costa não treina, mas é relacionado pelo Atlético de Madrid

MADRI - O brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa ficou fora do último treinamento do Atlético de Madrid para encarar o Barcelona, nesta quarta-feira, em casa, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O atacante, porém, entrou na lista de 21 nomes relacionados pelo técnico Diego Simeone para o confronto.

Principal artilheiro da equipe madrilenha, o jogador luta para se recuperar de uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita, que o fez abandonar o duelo de ida com o rival catalão, na semana passada, já no primeiro tempo, no Camp Nou.

E, embora tenha sido relacionado para atuar nesta quarta, Diego Costa não teve a sua escalação confirmada por Simeone. O treinador avisou que o atleta só poderá atuar se estiver com "no mínimo 90%" das condições físicas necessárias para ser decisivo.

"Se ele (Diego Costa) não jogar, vai jogar Adriano (López), que seguramente fará uma grandíssima partida", revelou o comandante argentino, em entrevista coletiva desta terça, na qual também confirmou a presença de David Villa como titular do ataque da equipe diante do Barça.

Já o meia turco Arda Turan, lesionado, acabou ficando fora da lista de atletas relacionados por Simeone e foi confirmado como desfalque da equipe. Ele sofre com dores no púbis depois de ter acusado o problema após o jogo de ida das quartas de final.

Em compensação, o meio-campista Raúl García, que cumpriu um jogo de suspensão, e o lateral Javier Manquillo, recuperado de uma fratura, estão entre os relacionados, sendo que este grupo também conta com a presença de outros três brasileiros, além de Diego Costa: o lateral Filipe Luís, o zagueiro Miranda e o meia Diego, este autor do golaço de fora da área no empate por 1 a 1 com o Barça na partida de ida.