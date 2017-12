Diego Costa será apresentado em treino aberto do Atlético de Madrid no dia 31

MADRI - O Atlético de Madrid, que não pôde inscrever novos jogadores em 2017 devido a uma punição da Fifa, apresentará à torcida o meia Vitolo e o atacante Diego Costa à torcida no próximo dia 31, em treino aberto ao público no estádio Wanda Metropolitano.

Segundo informações divulgadas pelo clube em seu site, os dois jogadores, contratados no meio do ano, concederão entrevista coletiva e depois entrarão no gramado.

Os sócios do Atlético terão acesso gratuito à atividade e precisarão apenas tirar convite, enquanto os outros torcedores precisarão pagar 10 euros.

Após a derrota para o Espanyol por 1 a 0 no estádio Cornellà-El Prat, os jogadores do Atlético de Madrid receberão folga de Natal e voltarão às atividades na próxima quinta-feira, antes de partirem para o Egito, onde disputarão amistoso contra o Al Ahly dois dias depois./ EFE