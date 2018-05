Diego Costa sofre fratura no nariz, mas deve jogar pelo Chelsea O técnico Guus Hiddink revelou nesta sexta-feira que o atacante Diego Costa sofreu uma fratura no nariz durante treinamento do Chelsea. Apesar disso, o treinador ainda tem esperanças de contar com o jogador brasileiro, naturalizado espanhol, na partida contra o Newcastle, neste sábado, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês.