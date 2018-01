Diego Costa volta à seleção da Espanha após quase um ano

Diego Costa causou polêmica quando escolheu defender a Espanha, em detrimento ao país que nasceu, o Brasil, mas ainda pouco atuou pela seleção europeia. Entre lesões e opções técnicas, não joga com a camisa espanhola desde outubro do ano passado. O atacante do Chelsea, entretanto, deve voltar à equipe nas partidas contra Eslováquia e Macedônia, em setembro, uma vez que apareceu na lista de convocados anunciada nesta sexta-feira pelo técnico Vicente del Bosque.

De acordo com o treinador, a decisão de voltar a dar uma chance a Diego Costa é técnica. "Naquele momento (nas últimas convocações), acreditávamos que ele não estava bem em termos competitivos, com uma lesão muscular. Agora, está jogando bem, superou os problemas físicos e temos muita confiança nele", explicou.

Também voltaram à convocação o atacante Juan Mata, do Manchester United, e o lateral-direito César Azpilicueta, do Chelsea. Del Bosque disse que também pretende convocar Jesús Navas, do Manchester City, mas não pôde fazer isso agora porque tinha muitas opções para ataque, incluindo Mata, que "está se mostrando um jogador útil no Manchester United".

Por outro lado, ficou fora da lista o atacante Álvaro Morata, um dos destaques da Juventus no vice-campeonato da Liga dos Campeões. O centroavante vem de lesão e ainda não está 100% recuperado. A Espanha joga diante da Eslováquia, sábado que vem, em Oviedo, e depois diante da Macadônia, fora de casa, três dias depois. Os jogos são válidos pelo Grupo C das Eliminatórias da Eurocopa.

CONFIRA A LISTA DE 23 JOGADORES

GOLEIROS - Iker Casillas (Porto), David De Gea (Manchester United) e Sergio Rico (Sevilla);

DEFENSORES - Juanfran Torres (Atlético de Madrid), Gerard Piqué, Marc Bartra, Jordi Alba (Barcelona), Daniel Carvajal, Sergio Ramos (Real Madrid), Juan Bernat (Bayern de Munique) e César Azpilicueta (Chelsea);

MEIO-CAMPISTAS - Koke (Atlético de Madrid), Sergio Busquets, Andrés Iniesta (Barcelona), Isco (Real Madrid), Cesc Fabregas (Chelsea), Vitolo (Sevilla), Santi Cazorla (Arsenal) e Juan Mata (Manchester United);

ATACANTES - Paco Alcácer (Valencia), Diego Costa, Pedro Rodríguez (Chelsea) e David Silva (Manchester City).