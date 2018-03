Diego desfalca o Santos em Caxias O técnico Emerson Leão ganhou um problema para escalar o time do Santos para a partida deste sábado, em Caxias do Sul, contra o Juventude, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Diego reclamou de dores musculares no treino da manhã e foi vetado pelo departamento médico. O Santos, no entanto, terá o retorno de dois jogadores. O zagueiro André Luiz e o volante Paulo Almeida estão confirmados. Leão já definiu o time para o jogo em Caxias. O Santos deverá iniciar a partida com Fabio Costa, Reginaldo Araújo, André Luiz, Alex e Léo; Paulo Almeida, Renato, Elano e Nenê; Robinho e Douglas. O Santos é terceiro colocado no campeonato, com 14 pontos. O Juventude ocupa apenas a 18ª posição, com 9 pontos. A partida está marcada para começar às 18 horas deste sábado.