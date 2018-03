Diego deve esclarecer motivos da viagem Os jogadores do Santos se reapresentam nesta quarta-feira, às 16 horas, e a grande dúvida é se o meia Diego chegará a tempo. Ele está na Itália e, oficialmente, cuida do seu passaporte europeu. Mas seu pai e procurador, Djair Cunha, está junto e há especulações de que ele está mesmo é acertando sua transferência para um clube italiano - a Inter ou a Juventus - a partir de julho. Essas informações não são confirmadas no Brasil e o jogador concedeu entrevistas à imprensa italiana manifestando sua vontade de jogar num grande clube italiano Inter, Juventus e Milan. Nesta quarta-feira, se ele chegar a tempo, poderá esclarecer como foi sua andança. Revelou aos jornalistas na Itália que tinha viajado em busca de seu passaporte italiano, que tornaria mais fácil sua transferência para o futebol europeu. Com a reapresentação, o técnico Emerson Leão inicia os treinamentos para o jogo de sábado contra o União Barbarense. Ele vai poder contar com dois jogadores que deixaram o campo contundidos no domingo. Alex sofreu uma contratura no músculo adutor direito e vai continuar o tratamento nos próximos dias mas o médico Carlos Braga informou que terá condições de atuar. Já Elano, que levou uma pancada na partida contra o Ituano, está recuperado e pronto para treinar. Assim, o único desfalque será o lateral-direito Paulo César, que será mais uma vez substituído por Marco Aurélio. Renato - A boa notícia na Vila Belmiro foi a convocação do volante Renato pela seleção Brasileira. "É uma felicidade muito grande ser lembrado mais uma vez pelo professor Parreira." Ele vai reencontrar o grupo e acha que a manutenção da base é um fator favorável. "Vamos ter oportunidade de fazer apenas um treinamento, mas já atuamos juntos e isso facilita o entrosamento." Além disso, Renato entende que os jogadores se superam quando jogam pela seleção. "Vai ser um jogo importante, contra o adversário perigoso que pretende se manter na liderança das eliminatórias para a Copa." Segundo ele, o adversário disputou as duas últimas copas do mundo e exige respeito. "Estar na seleção brasileira me deixa muito feliz e espero poder jogar e ajudar nosso país a conseguir seu objetivo." Robinho - O atacante santista foi indicado para o prêmio "Laureus World Sportman of the year", na categoria de revelação. Cerca de 400 jornalistas irão escolher os homens esportivos do ano em várias categorias. Apenas Ronaldo ganhou esse troféu e isso aconteceu no ano passado.