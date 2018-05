Diego diz que Fla ainda sonha com título e comemora permanência de Zé Ricardo

Com apenas três pontos conquistados nos últimos 12 disputados, o Flamengo deixou o Palmeiras se isolar ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. Em terceiro, o time carioca está a sete pontos do primeiro colocado, faltando apenas quatro rodadas para o fim do torneio. Nem por isso, porém, o meia Diego deixa de sonhar.

"O Flamengo jogou apenas três vezes no município do Rio, é o time que mais viajou no campeonato e vem fazendo uma campanha sensacional. É uma das equipes que menos sofreu com lesões. Chegamos ao fim do campeonato ainda com chances de título e não vejo outra alternativa a não ser sonhar. Dependemos apenas de nós mesmos para terminarmos na vice-liderança, ainda com chances de conquistarmos o título", comentou o jogador, nesta quarta-feira, em entrevista coletiva.

A má fase da equipe é evidente, como mostram os resultados. O Flamengo voltou para casa, jogou com o Maracanã cheio contra Botafogo e Corinthians, mas sequer assim conseguiu vencer. O meia culpa o cansaço do elenco pela queda de desempenho na reta final.

"Conforme a temporada vai chegando ao fim, os jogadores que estão atuando desde o início têm que vencer o cansaço. Enfrentaremos equipes com objetivos diferentes, umas na parte de cima e outros lutando na parte de baixo. Tendo isso em vista, espero um final de campeonato equilibrado e creio que nosso grau de concentração está muito forte", opinou.

Na coletiva, Diego também foi questionado quanto à sua preferência para ser o técnico do Flamengo no ano que vem. E, como tem sido de praxe no elenco, ele comemorou a continuidade do trabalho de Zé Ricardo, agora oficial.

"Todos nós esperávamos por isso, mas termos essa informação de forma oficial é maravilhoso. O Zé tem feito um trabalho brilhante. Não apenas como treinador, mas como pessoa também. O relacionamento com os jogadores é excelente e podermos contar com ele para a próxima temporada é um ponto muito positivo."