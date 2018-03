Diego diz que gol ficará em sua memória Foi um gol para jamais esquecer. E Diego reconhece isso: "já marquei gols importantes, mas esse foi importante e muito bonito", disse ele. "Por isso, ficará para sempre em minha memória". Com esse golaço (o que deu o empate por 2 a 2 ontem contra o Cruz Azul, na Cidade do México), Diego deixou as coisas mais fáceis para o jogo de volta contra o time mexicano, quarta-feira que vem na Vila Belmiro. Lembrando da experiência com o Nacional, cuja classificação foi conseguida na disputa de pênaltis, Diego acha que isso não pode mais acontecer: "naquela partida, tivemos quatro oportunidades e marcamos apenas um", lembrou. "Temos que matar logo a partida, não desperdiçando as chances que surgirem, pois não vai ser fácil". O meia santista comentou o lance do gol, um dos mais bonitos da temporada: Diego viu o goleiro do Cruz Azul fora do gol e arriscou. "Vi que ele não teria condição de chegar em tempo e acertei um belo chute, marcando por cobertura". Além de garantir mais tranqüilidade para o jogo da próxima semana pela Libertadores, que vale uma vaga para a semifinal da Libertadores, Diego lembrou que "com esse gol, o Santos manteve a sua condição de único invicto no torneio". Diego mantém uma regularidade na equipe do Santos, sendo o seu principal armador. E ele já está pronto para o próximo compromisso, domingo na Vila Belmiro, pelo Brasileiro. "Vai ser uma partida importante, de seis pontos, e precisamos vencer o Internacional para que o time continue entre os primeiros", concluiu o meia.