Diego diz que Real entrou em contato com seus empresários O meia brasileiro Diego, do Werder Bremen, disse que o Real Madrid teria entrado em contato com seus empresários, mas não diretamente com ele, referindo-se ao suposto interesse do clube espanhol em sua contratação. "Representantes do Real entraram em contato com meus empresários. Mas eu não falei diretamente comigo. Tenho quatro anos de contrato aqui e estou muito contente. Estou totalmente concentrado no Werder Bremen", disse o jogador, que mesmo assim acrescentou que "seria especial jogar com Robinho mais uma vez", porque é "um grande amigo". Com relação ao Espanyol, adversário do Werder Bremen nas semifinais da Copa da Uefa, nesta quinta-feira, o meia comentou que "é uma equipe muito bem organizada, com jogadores muito bons e que sempre quer fazer gols. Nós os respeitamos, mas também temos nossas qualidades, que tentaremos pôr em prática." Diego disse que não há favoritos para o confronto: "Não, claro que não. Qualquer um que entende de futebol sabe que em um jogo como este não há favoritos. É uma partida muito importante, difícil, e a equipe que estiver mais atenta aos detalhes poderá ganhar. As chances são as mesmas para os dois times". O meia se mostrou feliz por seu momento na Alemanha e no Werder Bremen. "O balanço é maravilhoso, por enquanto, mas a temporada ainda não terminou. Temos objetivos a cumprir nas duas competições que disputamos. Estou muito contente aqui [no Werder Bremen] e espero poder ajudar ainda mais o clube".